Росіяни вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками: перші подробиці

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 20 червня 2025 року в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, палає багатоповерхівка.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).