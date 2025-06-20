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Росіяни вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками: перші подробиці
РФ вчергове масовано вдарила по Одесі дронами.
У ніч проти 20 червня 2025 року в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, палає багатоповерхівка.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).