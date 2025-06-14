Росіяни вдарила по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось знищити

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Вночі проти 14 червня армія РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 43 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 - збито вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені”, - наголосили військові.

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Зазначається, що вночі основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та місто Запоріжжя. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а падіння уламків - у п’ятьох локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі дрони знову атакували Україну. Зокрема, групи БпЛА фіксували в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи. Через атаку на Дніпропетровщині є пошкодження на території підприємств.

Зокрема, вночі РФ вдарила по Запоріжжю 14 "Шахедами". Внаслідок атаки постраждало двоє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення кінцівок.

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Дата публікації 08:00, 14.06.25 Кількість переглядів 5 Два регіони РФ атакували дрони: що відомо про атаку