- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарила по АЗС в Сумах: що відомо
Окупанти атакують регіон безпілотниками та авіабомбами.
Російська армія від ночі завдає масованих ударів по Сумах. Окупанти прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі міста.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Попередньо, минулося без загиблих. Відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку”, - повідомив чиновник.
Окрім того, росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Через “прильоти” є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.
За словами керівника ОВА, наразі загроза повторних атак зберігається.
Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Полтаві. Виникла потужна пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. За даними ДСНС, вогонь швидко поширився та охопив значну площу — близько 1500 квадратних метрів приміщення.