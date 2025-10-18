ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарила по АЗС в Сумах: що відомо

Окупанти атакують регіон безпілотниками та авіабомбами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники.

Російська армія від ночі завдає масованих ударів по Сумах. Окупанти прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі міста.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Попередньо, минулося без загиблих. Відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку”, - повідомив чиновник.

Окрім того, росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Через “прильоти” є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.

За словами керівника ОВА, наразі загроза повторних атак зберігається.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Полтаві. Виникла потужна пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. За даними ДСНС, вогонь швидко поширився та охопив значну площу — близько 1500 квадратних метрів приміщення.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie