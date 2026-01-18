- Дата публікації
Росіяни вдарили авіацією по житловому сектору Сум: є постраждалі, серед них дитина
Увечері 17 січня росіяни завдали авіаудару по житловому сектору Сум — постраждали три жінки та 7-річна дитина, пошкоджено 15 будинків.
Увечері 17 січня російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Суми.
Про це інформує ДСНС.
Внаслідок атаки травмовано трьох жінок та 7-річну дитину.
Як повідомили рятувальники, співробітники ДСНС обстежили територію та надали постраждалим необхідну допомогу, після чого передали їх медикам.
За попередньою інформацією, ударом пошкоджено 15 житлових будинків. Наслідки атаки уточнюються.
