Укрaїнa
19
1 хв

Росіяни вдарили авіацією по житловому сектору Сум: є постраждалі, серед них дитина

Увечері 17 січня росіяни завдали авіаудару по житловому сектору Сум — постраждали три жінки та 7-річна дитина, пошкоджено 15 будинків.

Олена Кузьмич
Суми

Суми / © ДСНС

Увечері 17 січня російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Суми.

Про це інформує ДСНС.

Внаслідок атаки травмовано трьох жінок та 7-річну дитину.

Як повідомили рятувальники, співробітники ДСНС обстежили територію та надали постраждалим необхідну допомогу, після чого передали їх медикам.

За попередньою інформацією, ударом пошкоджено 15 житлових будинків. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи.

