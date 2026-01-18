Росіяни вдарили авіацією по житловому сектору Сум: є постраждалі, серед них дитина

18 січня руни вказують на день, коли важливо діяти впевнено, але без зайвого ризику. Події можуть вимагати швидкого рішення, особливо у справах, де давно настав час рухатися далі. Це вдалий момент, щоб закріпити досягнуте, упорядкувати плани та не витрачати сили на другорядне.