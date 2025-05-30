Росіяни вдарили балістичними ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Вночі проти п’ятниці, 30 травня, військові РФ випустили 90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, а також завдали ракетних ударів двома “Іскандер-М/KN-23”. Знищено 56 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі основним напрямом повітряного удару російських військ стали Харківщина, Одещина та Донеччина. Зафіксовані влучання у 12 локаціях.

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За інформацією військових, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих БпЛА типу Shahed: 26 - збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачено. Сили ППО працювали на сході, півдні та півночі країни.

Росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Орла, Шаталова, Курська, Приморсько-Ахтарська. Балістика летіла із Воронезької області.

Нагадаємо, цієї ночі Україну знову атакували ворожі БпЛА. Дрони летіли півночі, півдня та сходу. Під час тривоги у Харкові сталися вибухи.

За інформацією місцевої влади, росіяни нещадно атакували Харків. У Слобідському районі внаслідок атаки дронів пошкоджено тролейбусне депо. Один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

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Також ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл Одеської області. Силами ППО збито більшість БпЛА, але є влучання. В результаті атаки пошкоджено будівлю "Нової пошти".

Дата публікації 19:43, 29.05.25 Кількість переглядів 26 Вибухи скрізь - від Сум до Херсона! Пекло і на фронті, і в мирних містах!