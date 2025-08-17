Росіяни вдарили балістикою по житловій забудові Харкова: є постраждалі

Стовп диму

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдарили по житловій забудові Харкова. Є потерпілі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району.

«Попередньо — є постраждалі. Деталі уточнюємо», — зазначив він.

Терехов відзначив, що приліт стався поміж багатоповерхівок. Щонайменше у 6 з них вибиті вікна.

Як деталізував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного удару по Харкову поранення дістали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка.

Пізніше стало відомо, що також постраждала 60-річна жінка.

“44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова”, — уточнив Синєгубов

Додається, що медики наразі надають всю необхідну допомогу постраждалим. На місці працюють відповідні служби.

Доповнюється…