Росіяни вдарили балістикою по житловій забудові Харкова: є постраждалі
Через удар РФ по Харкову ввечері 17 серпня є постраждалі.
Російські війська вдарили по житловій забудові Харкова. Є потерпілі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району.
«Попередньо — є постраждалі. Деталі уточнюємо», — зазначив він.
Терехов відзначив, що приліт стався поміж багатоповерхівок. Щонайменше у 6 з них вибиті вікна.
Як деталізував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного удару по Харкову поранення дістали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка.
Пізніше стало відомо, що також постраждала 60-річна жінка.
“44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова”, — уточнив Синєгубов
Додається, що медики наразі надають всю необхідну допомогу постраждалим. На місці працюють відповідні служби.
Доповнюється…