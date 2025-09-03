ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5050
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили безпілотниками по Луцьку: які наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © Associated Press

Вночі проти 3 вересня російська армія вдарила по Луцьку безпілотниками. Через нічну атаку є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

“Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА”, - наголосив мер.

Відомо про руйнування гаражів та господарської споруди. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Дата публікації
Кількість переглядів
5050
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie