Росіяни вдарили безпілотниками по Луцьку: які наслідки
Вночі проти 3 вересня російська армія вдарила по Луцьку безпілотниками. Через нічну атаку є руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
“Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА”, - наголосив мер.
Відомо про руйнування гаражів та господарської споруди. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.