Дрон атакував маршрутку, а потім перехожих посеред вулиці: РФ б'є по одному з обласних центрів

Херсон. / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 19 червня російський дрон атакував маршрутку у Корабельному районі Херсона. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

«Близько 7:30 російські терористи з дрона вдарили по маршрутному таксі в Корабельному районі. Постраждали 4 людей», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, травми отримали троє чоловіків, яким 67, 59 та 46 років, а також 46-річна жінка. Їх шпиталізували до лікарні. У потерпілих — вибухові травми та уламкові поранення.

Атака на цивільних

Окрім того, за годину, близько 08:30 росіяни вчергове атакували Корабельний район. За даними ОВА, під удар потрапили 64-річна і 58-річна жінки, які просто йшли вулицею. У травмованих отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

«Бригада „швидкої“ доставила постраждалих до лікарні. Стан одної херсонки — тяжкий, іншої — середнього ступеня важкості», — додали в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, кілька днів тому в Херсоні російський дрон також вдарив по маршрутці з людьми. Атака також сталася у Корабельному районі обласного центру. Через влучання загинув один пасажир, а ще троє людей, зокрема водій, отримали травми.

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