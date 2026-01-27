Росіяни вдарили безпілотником по потягу на Харківщині: що відомо

Потяг / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під удар російського безпілотника. Є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа.

«Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів», — зазначив очільник ОВА.

За повідомленням віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, за попередніми даними, ворог випустив по залізничному складу три дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання перед тепловозом та безпосередньо у пасажирський вагон, що спричинило займання.

Росія атакувала потяг у Харкові 27 січня. / © Олексій Кулеба

«На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ», — повідомив Олексій Кулеба.

Також додав, для пасажирів атакованого рейсу, а також для тих, хто очікував на цей потяг на інших станціях, влада організовує резервні автобуси. Координація допомоги триває в режимі реального часу.

Нагадаємо, вдень 27 січня у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона. Росія атакувала Київський район безпілотником «Молнія».

До слова, у понеділок, 26 січня, увечері російські війська здійснили масований комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабного знеструмлення регіону.