Росіяни вдарили бойовим дроном по дитячій лікарні (фото)

Наслідки удару по Херсону / © Поліція Херсонської області

Реклама

У Херсоні війська РФ атакували ударним дроном дитячу лікарню: вибухотехніки поліції знешкодили безпілотник.

Про це повідомила поліція Херсонської області у соцмережах та оприлюднила відповідні фото.

«Сьогодні зранку, 27 березня, ворог завдав чергового підступного удару по Херсону. Дроном типу „Молнія“ ворог атакував дитячу лікарню в Дніпровському районі міста», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ворожий безпілотник, як уточнили у поліції, влетів у одне із вікон і не вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вибухотехніки поліції Херсонщини оперативно прибули на місце та оглянули залишки дрона й вибухового пристрою, зробленого з протитанкової міни. Небезпечну знахідку вилучили для знищення на спецмайданчику. Наразі правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Наслідки удару по дитячій лікарні у Херсоні / © Поліція Херсонської області

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще один чоловік травмувався через підрив на міні.

Пр це повідомила поліція Херсонської області у Facebook.

Реклама

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині / © Поліція Херсонської області

Російська армія продовжує завдати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі правобережної Херсонщини.

Минулої доби окупаційні війська атакували населені пункти Херсонського та Бериславського районів із артилерії, мінометів та БпЛА різних типів.

Під вогневим ураженням ворога перебували Херсон, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Софіївка, Антонівка, Дар’ївка, Зимівник, Дніпровське, Молодіжне, Білозерка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Наддніпрянське, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Осокорівка, Любимівка, Раківка, Хрещенівка, Надіївка, Козацьке, Веселе.

У результаті обстрілів пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 10 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, адміністративна будівля, автомобіль.

Реклама

Через скидання боєприпасів із безпілотників зазнали пошкоджень три приватні будинки в Антонівці, автомобіль у Нововоронцовці.

У Бериславі 51-річний місцевий житель наступив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. У чоловіка травма ноги.

Вдень з артилерії війська РФ били по Дніпровському району Херсона. Внаслідок удару смертельні поранення отримала 66-річна жінка. В результаті подальших артобстрілів пошкоджено адміністративну будівлю.

Через скид вибухівки з БпЛА пошкоджено три приватних будинки.

Реклама

Ввечері окупанти скерували ударні безпілотники на два багатоквартирні будинки, які пошкоджено.

Раніше ми писали про те, як у Херсоні російський дрон вгатив по маршрутці з людьми. Унаслідок ворожої атаки постраждав водій і пасажири.