ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили БпЛА по Одещині: які наслідки

Росіяни знову вдарили по Одеській області безпілотниками, пошкодивши житловий будинок.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Одещина 10 листопада

Одещина 10 листопада

Вранці 10 листопада РФ учергове вдарили БпЛА по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, через обстріл виникло загорання на фасаді 4-поверхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

«Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», — пише Кіпер.

Як ми писали раніше, 7 листопада окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Є наслідки, втім минулося без жертв чи потерпілих.

«Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, вибухи лунали в Одеській області і 5 листопада. Ймовірно, працювала ППО.

ПС ЗСУ інформували про ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини курсом на Затоку.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie