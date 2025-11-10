Росіяни вдарили БпЛА по Одещині: які наслідки

Одещина 10 листопада

Вранці 10 листопада РФ учергове вдарили БпЛА по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, через обстріл виникло загорання на фасаді 4-поверхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

«Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», — пише Кіпер.

Як ми писали раніше, 7 листопада окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини. Є наслідки, втім минулося без жертв чи потерпілих.

«Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, вибухи лунали в Одеській області і 5 листопада. Ймовірно, працювала ППО.

ПС ЗСУ інформували про ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини курсом на Затоку.