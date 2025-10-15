Росіяни вдарили дронами по Чернігівщині: які наслідки

Атака на Чернігівщину / © ДСНС

Вночі 15 жовтня Чернігівщина знову перебувала під атакою російських дронів. Є влучання та руйнування.

Про це повідомляє ДСНС.

Армія РФ поцілила у двох районах

За даними відомства, постраждали Чернігівський та Новгород-Сіверський район.

Так, у Чернігові дрон спричинив пожежу на одному з об’єктів цивільної інфраструктури. А у Семенівці БпЛА російських окупантів влучив у житловий будинок.

«Рятувальники ліквідували наслідки. На щастя, людських жертв немає», — запевнили у ДСНС.

Нагадаємо, 11 жовтня РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Є загиблі.

Відомо, що в Семенівській громаді РФ атакувала службові авто обленерго — загинув один працівник. Ще четверо дістали поранення. Також дрони поцілили по об’єктах інфраструктури у Ніжинському районі. Спалахнула пожежа. У Новгород-Сіверському ж районі БпЛА “прилетів” по будівлі.