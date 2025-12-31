ТСН у соціальних мережах

Україна
163
1 хв

Росіяни вдарили дронами по Краматорську та Слов’янську: є поранена та руйнування (фото)

Російські загарбники прицільно вгатили по житловому сектору.

Ірина Лаб'як
Руйнування у Краматорську внаслідок атаки 31 грудня

Руйнування у Краматорську внаслідок атаки 31 грудня

Російські війська у ніч проти 31 грудня атакували дронами Краматорськ і Слов’янськ Донецької області. Зафіксовані пошкодження, постраждала жінка.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У Краматорську окупанти посеред ночі вгатили по житловому сектору. Там поранення дістала одна жінка. Рятувальники надали їй домедичну допомогу та передали працівникам «швидкої».

Через атаку на Краматорськ були пошкоджені житлові будинки, загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники загасили пожежу.

Водночас через атаку на Слов’янськ виникла пожежа господарської споруди на території приватного домоволодіння. Надзвичайники оперативно ліквідували займання та не дали вогню поширитися далі.

атака на Краматорськ

атака на Краматорськ

атака на Краматорськ

атака на Краматорськ

До слова, у ніч проти 31 грудня Росія атакувала Одесу та Чорноморськ 20 «Шахедами», внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Дрони влучили в багатоповерхівки, склади пошти та пошкодили цивільні авто, спричинивши пожежі. Через удари по критичній інфраструктурі частина Одеси залишилася без світла, води та тепла.

163
