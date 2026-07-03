Росіяни вдарили дронами по Сумщині: через атаку загинули дві жінки, є поранений

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ніч проти 3 липня російські безпілотники атакували Роменську громаду на Сумщині. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє цивільних жінок, ще один чоловік дістав поранення.

Про наслідки чергової російської атаки повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах.

За його словами, ударний безпілотник влучив у житловий будинок у приватному секторі. У момент атаки в оселі перебували люди.

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«На превеликий жаль, загинули двоє цивільних жінок. Чоловіку з пораненнями медики надають необхідну допомогу», — зазначив очільник області.

Наразі екстрені служби працюють на місці влучання. Усі наслідки російської атаки уточнюються.

Раніше Володимир Путін вкотре нафантазував Росії «перемоги» на фронті. Він заявив, що окупантам нібито залишилося трохи більше 10 км до Сум, а до Куп'янська — близько 2,5–5 км. Також глава Кремля цинічно повторив, що метою російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках є створення так званої «зони безпеки» вздовж російського кордону.

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