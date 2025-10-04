Росіяни вдарили дронами та балістикою: скільки повітряних цілей знищила ППО

Ракетний удар. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти суботи, 4 жовтня, російська армія запустила по Україні 109 БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотників інших типів. Також росіяни вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Сили ППО знищили 73 дрони.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, “Гербера” і дрони інших типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.

Реклама

Втім, сталися влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації. Падіння уламків зафіксовано на чотирьох локаціях.

Зазначається, що росіяни атакували безпілотниками із напрямків Брянська, Орла, Курська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Міллерово. Пуски балістики окупанти здійснили з Ростовської та Воронезької областей.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Чернігів. У місті під час обстрілу безпілотниками пролунали вибухи. Внаслідок дронової атаки РФ в обласному центрі виникли пожежі.

Відомо, що РФ вдарила по кількох об'єктах електропостачання на Чернігівщині. Пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Тисячі людей залишилися без світла через аварійні відключення.

Реклама