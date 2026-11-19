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Росіяни вдарили дроном біля зупинки у великому місті: є постраждалі, пошкоджено магазини
Внаслідок удару російського безпілотника постраждало семеро людей.
Російські війська завдали удару бойовим безпілотником по Салтівському району Харкова. Дрон влучив поблизу зупинки громадського транспорту, внаслідок атаки є постраждалі. Пошкоджень також зазнали магазини. Відомо про сімох поранених.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
«Ворог завдав удару бойовим дроном по Салтівському району — за попередньою інформацією, є потерпілі», — написав мер.
За його словами, місце влучання розташоване поблизу зупинки громадського транспорту. Внаслідок російської атаки пошкоджено торговельні заклади.
«Влучання сталося поблизу зупинки громадського транспорту, пошкоджено магазини, є потерпілі», — уточнив Терехов.
Міський голова додав, що обстеження місця російського удару триває.
Станом на 19:16 відомо, що в результаті атаки РФ по Харкову є семеро постраждалих.
«Серед них дівчинка 13 років і підліток 16-ти років», — уточнив Терехов.
Нагадаємо, напередодні, вечері 18 листопада, російські війська завдали удару по місту Чугуїв на Харківщині, влучивши в багатоквартирний житловий будинок.