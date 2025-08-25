ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
287
1 хв

Росіяни вдарили дроном по авто на Сумщині: є жертва і поранені (фото)

Російський дрон вдарив по цивільному авто на Сумщині, що призвело до людських жертв. Крім цього, пошкоджено житловий сектор у Сумській громаді.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкодження у Сумській області через російські удари

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 25 серпня атакували дронами дві громади Сумської області. Через влучання в авто у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Уночі російський безпілотник ударив по цивільному авто у Новослобідській громаді. Там загинула людина, ще двоє людей були поранені. Постраждалі отримують допомогу і їх евакуюють до безпечного місця.

«У Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік, поранено 56-річну жінку та 62-річного чоловіка«, — уточнила Сумська ОВА.

Російські війська атакували дронами житловий сектор Сумської громади. Там пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

Постраждали семеро мешканців Сумської громади: п’ятеро — з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру.

Більшість постраждалих отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні у неважкому стані. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Пошкодження у Сумській області через російські удари

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Суми опинилися під масованою атакою з боку Росії: близько опівночі було зафіксовано понад 10 влучань. Виникли пожежі у житлових будинках.

Загалом уночі росіяни запустили по Україні 104 дрони «Шахед» та безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знищила 76 дронів, на 15 локаціях сталися «прильоти».

