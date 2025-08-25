- Дата публікації
Росіяни вдарили дроном по авто на Сумщині: є жертва і поранені (фото)
Російський дрон вдарив по цивільному авто на Сумщині, що призвело до людських жертв. Крім цього, пошкоджено житловий сектор у Сумській громаді.
Російські війська у ніч проти 25 серпня атакували дронами дві громади Сумської області. Через влучання в авто у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє осіб зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Уночі російський безпілотник ударив по цивільному авто у Новослобідській громаді. Там загинула людина, ще двоє людей були поранені. Постраждалі отримують допомогу і їх евакуюють до безпечного місця.
«У Новослобідській громаді внаслідок влучання FPV-дрону загинув 37-річний чоловік, поранено 56-річну жінку та 62-річного чоловіка«, — уточнила Сумська ОВА.
Російські війська атакували дронами житловий сектор Сумської громади. Там пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.
Постраждали семеро мешканців Сумської громади: п’ятеро — з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру.
Більшість постраждалих отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні у неважкому стані. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Суми опинилися під масованою атакою з боку Росії: близько опівночі було зафіксовано понад 10 влучань. Виникли пожежі у житлових будинках.
Загалом уночі росіяни запустили по Україні 104 дрони «Шахед» та безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знищила 76 дронів, на 15 локаціях сталися «прильоти».