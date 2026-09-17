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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1156
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили дроном по автобусу з пасажирами у великому обласному центрі: є поранені (відео)

У Запоріжжі FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські військові у четвер, 17 вересня, вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусу в Космічному районі Запоріжжя.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня — що відомо

За попередніми даними, через обстріл поранено 5 людей. Один з постраждалих у важкомі стані. Потерпілим уже надають медичну допомогу. Семікін наголосив, що росіяни свідомо вдарили по мирних жителях.

«Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей», — підсумував Михайло Семікін.

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

Також в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.

Російська армія готує Україні важку зиму, тому росіяни накопичують ракети та нові дрони для потужних атак.

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