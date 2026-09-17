- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1156
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили дроном по автобусу з пасажирами у великому обласному центрі: є поранені (відео)
У Запоріжжі FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.
Російські військові у четвер, 17 вересня, вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусу в Космічному районі Запоріжжя.
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня — що відомо
За попередніми даними, через обстріл поранено 5 людей. Один з постраждалих у важкомі стані. Потерпілим уже надають медичну допомогу. Семікін наголосив, що росіяни свідомо вдарили по мирних жителях.
«Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей», — підсумував Михайло Семікін.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.
Також в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.
Російська армія готує Україні важку зиму, тому росіяни накопичують ракети та нові дрони для потужних атак.