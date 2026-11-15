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Росіяни вдарили дроном по автобусу — перші деталі
Окупанти запустили ударні безпілотники по Харкову, один із них вдарив по автобусу.
Сьогодні, 15 листопада, у Харкові ворожий безпілотник влучив в автобус.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Влучання ударного БПЛА в дах автобуса у Київському районі Харкова. Попередньо, постраждалих немає», — коротко зазначив він.
Атака по Україні 15 листопада — що відомо
Російські війська в ніч проти 15 листопада атакували Україну 132 дронами. ППО знешкодила 106 із них, зокрема 61 реактивний «Шахед». Проте влучання фіксують у 20 місцях.
Цієї ночі під ударом РФ перебували промисловий об’єкт на Кіровоградщині і енергетична інфраструктура, приватні будинки на Житомирщині.
У Києві зрання гриміли вибухи — столицю атакували дронами.