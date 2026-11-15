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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
229
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1 хв

Росіяни вдарили дроном по автобусу — перші деталі

Окупанти запустили ударні безпілотники по Харкову, один із них вдарив по автобусу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дрон

Дрон / © ТСН

Сьогодні, 15 листопада, у Харкові ворожий безпілотник влучив в автобус.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Влучання ударного БПЛА в дах автобуса у Київському районі Харкова. Попередньо, постраждалих немає», — коротко зазначив він.

Атака по Україні 15 листопада — що відомо

Російські війська в ніч проти 15 листопада атакували Україну 132 дронами. ППО знешкодила 106 із них, зокрема 61 реактивний «Шахед». Проте влучання фіксують у 20 місцях.

Цієї ночі під ударом РФ перебували промисловий об’єкт на Кіровоградщині і енергетична інфраструктура, приватні будинки на Житомирщині.

У Києві зрання гриміли вибухи — столицю атакували дронами.

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