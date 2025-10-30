ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах: є постраждалі

Через удар дрона по заправці у Сумах є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл заправки у Сумах

Обстріл заправки у Сумах

Доповнено додатковими матеріалами

Армія РФ вдарила безпілотником по заправці у Сумах. Є потерпілі.

Про це повідомляє секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

Деталі

Як зазначається, близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Попередньо, тип дрона — «Італмас».

«За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», — зазначив Кобзар.

Крім того, пошкоджено два автомобілі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Раніше стало відомо, що РФ вдарила дронами по залізниці в Сумах. Є потерпілі.

Так, через удар РФ по залізничній станції у Сумах постраждали працівники залізниці.

«35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці», — зазначив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie