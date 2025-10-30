Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах: є постраждалі

Обстріл заправки у Сумах

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Армія РФ вдарила безпілотником по заправці у Сумах. Є потерпілі.

Про це повідомляє секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

Деталі

Як зазначається, близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Попередньо, тип дрона — «Італмас».

Реклама

«За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», — зазначив Кобзар.

Крім того, пошкоджено два автомобілі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Раніше стало відомо, що РФ вдарила дронами по залізниці в Сумах. Є потерпілі.

Реклама

Так, через удар РФ по залізничній станції у Сумах постраждали працівники залізниці.

«35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці», — зазначив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.