- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах: є постраждалі
Через удар дрона по заправці у Сумах є постраждалі.
Армія РФ вдарила безпілотником по заправці у Сумах. Є потерпілі.
Про це повідомляє секретар Сумської міськради Артем Кобзар.
Деталі
Як зазначається, близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Попередньо, тип дрона — «Італмас».
«За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», — зазначив Кобзар.
Крім того, пошкоджено два автомобілі.
На місці працюють усі відповідні служби.
Раніше стало відомо, що РФ вдарила дронами по залізниці в Сумах. Є потерпілі.
Так, через удар РФ по залізничній станції у Сумах постраждали працівники залізниці.
«35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці», — зазначив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.