Росіяни вдарили дроном по будинку: загинули батьки і двоє маленьких дітей
Вночі проти 30 вересня російська окупаційна армія вдарила безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Загинула ціла родина.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
“Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому”, - наголосив чиновник.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих: батьків та їхніх синів 6 і 4 років.