ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5307
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили дроном по будинку: загинули батьки і двоє маленьких дітей

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Росіяни вдарили дроном по будинку: загинули батьки і двоє маленьких дітей

© Associated Press

Вночі проти 30 вересня російська окупаційна армія вдарила безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Загинула ціла родина.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому”, - наголосив чиновник.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих: батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
5307
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie