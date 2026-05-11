Росія вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: що відомо

Стовп диму

Ввечері 11 травня Росія атакувала Харків бойовим дроном. Є влучання.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо — влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови», — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в Шевченківському районі Харкова ворожий дрон поцілив у 12-ти поверховий житловий будинок.

«Влучання зафіксовано в технічний поверх. Також пошкоджено скління вікон будинку», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Усі екстрені служби — на місці обстрілу.

Станом на 22:16 відомо про одну людину з гострою реакцією на стрес. Медики надають їй допомогу.

Нагадаємо, 9 травня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі міста. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє 8-річних хлопчиків. У всіх потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.

