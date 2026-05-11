Росія вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: що відомо
У Харкові ворожий дрон поцілив у 12-ти поверховий житловий будинок. Влучання зафіксовано в технічний поверх.
Ввечері 11 травня Росія атакувала Харків бойовим дроном. Є влучання.
Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
«Попередньо — влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови», — йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що в Шевченківському районі Харкова ворожий дрон поцілив у 12-ти поверховий житловий будинок.
«Влучання зафіксовано в технічний поверх. Також пошкоджено скління вікон будинку», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Усі екстрені служби — на місці обстрілу.
Станом на 22:16 відомо про одну людину з гострою реакцією на стрес. Медики надають їй допомогу.
Нагадаємо, 9 травня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі міста. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє 8-річних хлопчиків. У всіх потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.