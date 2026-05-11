ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
960
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: що відомо

У Харкові ворожий дрон поцілив у 12-ти поверховий житловий будинок. Влучання зафіксовано в технічний поверх.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Стовп диму

Стовп диму

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 11 травня Росія атакувала Харків бойовим дроном. Є влучання.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо — влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови», — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в Шевченківському районі Харкова ворожий дрон поцілив у 12-ти поверховий житловий будинок.

«Влучання зафіксовано в технічний поверх. Також пошкоджено скління вікон будинку», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Усі екстрені служби — на місці обстрілу.

Станом на 22:16 відомо про одну людину з гострою реакцією на стрес. Медики надають їй допомогу.

/ © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

Росія б’є по Харкову — останні новини

Нагадаємо, 9 травня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі міста. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє 8-річних хлопчиків. У всіх потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
960
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie