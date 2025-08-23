ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині: є жертви

Мікроавтобус с людьми рухався трасою у момент ворожого удару.

Окупанти щодня вбивають українців

Окупанти щодня вбивають українців / © Getty Images

На Дніпропетровщині дрон РФ атакував мікроавтобус. Загинув чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«На Синельниківщині російський дрон атакував мікроавтобус, що рухався трасою. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п’ять осіб отримали поранення», — уточнив він.

Крім того, по Маломихайлівській громаді росіяни вгатили КАБами. Є постраждалі. Серед них — 10-річна дитина та ще одна людина.

Нагадаємо, Дніпропетровська область зазнала чергового масованого обстрілу, у результаті якого було пошкоджено залізничний вузол, зокрема вокзал.

