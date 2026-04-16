Росіяни вдарили дроном по житловому будинку на Сумщині: є поранені
Через удар по будинку в Сумській області поранення дістали двоє людей.
У Буринській громаді на Сумщині російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Що відомо про стан поранених
За попередніми даними, 53-річний чоловік зазнав тяжких травм. Його доправили до обласного центру для подальшого лікування. Також поранення дістала 45-річна жінка — її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.
Як зазначалося, російські війська активно застосовують безпілотники на Сумщині. Так, загроза ударів виникає приблизно кожні 30 хвилин. Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах — 24/7 та з постійним ризиком для життя.