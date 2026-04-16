ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили дроном по житловому будинку на Сумщині: є поранені

Через удар по будинку в Сумській області поранення дістали двоє людей.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Удар по будинку на Сумщині

У Буринській громаді на Сумщині російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про стан поранених

За попередніми даними, 53-річний чоловік зазнав тяжких травм. Його доправили до обласного центру для подальшого лікування. Також поранення дістала 45-річна жінка — її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Як зазначалося, російські війська активно застосовують безпілотники на Сумщині. Так, загроза ударів виникає приблизно кожні 30 хвилин. Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах — 24/7 та з постійним ризиком для життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie