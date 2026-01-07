- Дата публікації
Росіяни вдарили КАБом на Запоріжжі: поранені четверо людей, серед них діти
У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки керованою авіабомбою поранення дістали четверо мирних жителів, зокрема двоє дітей.
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Микільське Пологівського району Запорізької області. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок, також пошкоджено автомобіль.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі.
Поранення отримали четверо людей: 42-річний чоловік, 38-річна жінка, а також двоє дітей — 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню Запорізької області.