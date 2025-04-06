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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1391
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську

Внаслідок удару є двоє постраждалих.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ворог тероризує Харківщину

Ворог тероризує Харківщину / © Getty Images

Окупанти завдали удару КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів від 2-го до 7-й поверхи та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений цей будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка», - написав він.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
1391
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