Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську

Ворог тероризує Харківщину / © Getty Images

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Окупанти завдали удару КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів від 2-го до 7-й поверхи та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений цей будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка», - написав він.

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Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.