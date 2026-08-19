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Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок (фото)
Унаслідок російської атаки у Запоріжжі спалахнули пожежі та зазнали пошкоджень приватні будинки.
Російські війська вранці 19 серпня атакували Запоріжжя керованою авіаційною бомбою. В одному з районів міста зруйновано житловий будинок, під завалами може перебувати людина.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок (фото) (7 фото)
За його попередньою інформацією, внаслідок удару загорілися та були пошкоджені приватні будинки.
«Зруйнований будинок, під завалами може знаходитися людина», — повідомив очільник області.
Перед цим у Запорізькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Оновлено 6:18: наразі інформація про людину під завалами не підтверджена.
Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.
Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.