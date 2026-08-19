Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська вранці 19 серпня атакували Запоріжжя керованою авіаційною бомбою. В одному з районів міста зруйновано житловий будинок, під завалами може перебувати людина.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок (фото) (7 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За його попередньою інформацією, внаслідок удару загорілися та були пошкоджені приватні будинки.

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«Зруйнований будинок, під завалами може знаходитися людина», — повідомив очільник області.

Перед цим у Запорізькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Оновлено 6:18: наразі інформація про людину під завалами не підтверджена.

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Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

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