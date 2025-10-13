Росіяни вдарили по об'єктах Чернігівської та Донецької областей: яка ситуація в енергосистемі

Відключення світла / © Associated Press

Росіяни 13 жовтня знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Застосовані екстрені відключення.

Про це повідомляє Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі

У понеділок, 13 жовтня, були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у декількох областях:

Харківській

Сумській

Полтавській

Донецькій

Дніпропетровській

Запорізькій (для промислових споживачів)

Кіровоградській (частково).

У Чернігівській області, додали у відомстві, застосовано погодинні відключення.

«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили енергетики.

Громадян України вчергове закликали раціонально використовувати електроенергію. Це особливо стосується пікових годин споживання — вранці і ввечері.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, екстрені відключення були застосовані у кількох областях України. Так, без електрики залишилися мешканці Донеччини та Дніпропетровщини.

Стало відомо про графік аварійного відключення споживачів електроенергії на Полтавщині. Обмеження застосовані й у Кіровоградській області. На території Сумщини також введені графіки аварійних відключень.