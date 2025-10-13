- Дата публікації
Росіяни вдарили по об'єктах Чернігівської та Донецької областей: яка ситуація в енергосистемі
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів РФ, щоб відновити електропостачання споживачам.
Росіяни 13 жовтня знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Застосовані екстрені відключення.
Про це повідомляє Міненерго.
Яка ситуація в енергосистемі
У понеділок, 13 жовтня, були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у декількох областях:
Харківській
Сумській
Полтавській
Донецькій
Дніпропетровській
Запорізькій (для промислових споживачів)
Кіровоградській (частково).
У Чернігівській області, додали у відомстві, застосовано погодинні відключення.
«Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили енергетики.
Громадян України вчергове закликали раціонально використовувати електроенергію. Це особливо стосується пікових годин споживання — вранці і ввечері.
Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, екстрені відключення були застосовані у кількох областях України. Так, без електрики залишилися мешканці Донеччини та Дніпропетровщини.
Стало відомо про графік аварійного відключення споживачів електроенергії на Полтавщині. Обмеження застосовані й у Кіровоградській області. На території Сумщини також введені графіки аварійних відключень.