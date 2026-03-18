Росіяни вдарили по адмінбудівлі одного з обласних центрів: є поранені, перші подробиці

Удар по Сумах

Армія РФ 18 березня вдарила безпілотнником по адмінбудівлі у Сумах. Постраждала людина.

Про це пише голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як стало відомо, «приліт» БпЛА стався у Зарічному районі міста. Поблизу локації перебував 16-річний хлопець. Він дістав поранення.

Підлітка доставили до лікарні.

«Медики надають необхідну допомогу», — повідомив Григоров.

Посадовець деталізував, що хлопець перебував на зупинці громадського транспорту під час удару. Він зазнав неважких поранень. Загрози його життю, на щастя, немає.

Інформація щодо інших постраждалих та наслідків удару наразі уточнюється.

За даними соцмережі та місцевих ЗМІ, окупанти, ймовірно, поцілили будівлю ТЦК. Офіційного підтвердження наразі немає.

Що кажуть у поліції

Редакція ТСН.ua звернулася за коментарем до поліції Сумської області. Там наголосили, що приліт був по нежитловий адміністративній будівлі.

«Постраждалі — цивільні. Йдеться про дитину 16 років, яка перебувала на зупинці громадського транспорту. Хлопця госпіталізували. Також постраждала жінка, яка сама звернулася в лікарню. Наслідки уточнюються. У житлових будинках вибиті вікна. Постраждали приміщення магазинів», — повідомила нам пресслужба Сумської ОВА.

Водночас інформацію про те, що приліт стався по будівлі місцевого ТЦК, не підтверджують та не спростовують.

Раніше РФ завдала удару по Сумах безпілотниками. Один із дронів влучив прямо в офісну будівлю в центрі міста, інший — у житловий будинок, спричинивши пошкодження та загрозу для людей. Через удари виникли руйнування. Минулося без загиблих, інформацію щодо постраждалих та збитків уточнюється.