Росіяни вдарили по авто комунальників: є загиблий та поранені

Наслідки атаки / © t.me/VadymFilashkin

Російські війська 30 січня атакували автомобіль комунальників, які поверталися після виконання ремонтних робіт на інфраструктурному об’єкті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та пише «Суспільне Донбас».

Під обстріл потрапили працівники комунального підприємства «Компанія „Вода Донбасу“», які поверталися з ремонту на інфраструктурному об’єкті.

Генеральний директор підприємства Ігор Новак уточнив, що удар по автомобілю було нанесено російським дроном на оптоволокні. Загиблий працював слюсарем аварійно-ремонтної бригади. У нього залишилися дружина, яка також працює у водній лабораторії підприємства, та двоє дорослих дітей.

«Вони поверталися якраз після ремонту на дільниці поблизу Слов’янська. І по дорозі в їхню машину вдарив російський дрон на оптоволокні […] Варто подякувати нашій „швидкій“. Бо хлопці приїхали разом з нами, не злякались. Ми не знали, чи живий наш співробітник. Нам сказали, що він тяжкий. То вони приїхали разом з нами», — розповів Новак.

За його словами, КП «Компанія „Вода Донбасу“» — єдине підприємство, що забезпечує водопостачання в Донецькій області. За час повномасштабного вторгнення понад десять працівників компанії загинули від російських обстрілів.

«Але попри небезпеку і атаки російських дронів наші працівники виходять на роботу, ремонтують. Бо на цьому підприємстві тримається водопостачання тієї частини Донецької області, що залишилася. Якщо люди зараз не прийдуть на роботу, то не буде ні води, ні тепла в цих містах», — додав Ігор Новак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві під час розвантаження обладнання, яке мало забезпечити теплом житлові будинки, загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго».