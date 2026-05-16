Окупанти цілодобово тероризують Херсон / © Херсонська ОВА

Реклама

Сьогодні зрання російські окупанти з дрона атакували мікроавтобус у Центральному районі Херсона.

Про це повідомили у ХМВА.

«Постраждав водій — чоловік 60 років. У нього — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг. Наразі потерпілого ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ситуація у Херсоні — останні новини

3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.

19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.

Реклама

Новини партнерів