Росіяни вдарили по автобусу — перші деталі
У Херсоні під атаку потрапив автобус — постраждав водій. Його доправили до лікарні.
Сьогодні зрання російські окупанти з дрона атакували мікроавтобус у Центральному районі Херсона.
Про це повідомили у ХМВА.
«Постраждав водій — чоловік 60 років. У нього — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг. Наразі потерпілого ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.
Ситуація у Херсоні — останні новини
3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.
2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.
19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.
24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.