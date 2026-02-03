ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
845
1 хв

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, горять квартири (відео)

Внаслідок атаки безпілотника в Харкові постраждали три людини.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Харків 3 лютого

Харків 3 лютого / © скрін з відео

У Харкові вдень 3 лютого внаслідок ворожого удару безпілотного літального апарата в Салтівському районі загорілися кілька квартир у багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

За попередньою інформацією, на момент публікації подробиці щодо масштабу пошкоджень уточнюються, однак відомо, що постраждав 57-річний чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше Синєгубов додав, що стало відомо про ще одного постраждалого а також що ще один постраждалий наразі отримує медичну допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у пʼятиповерхівці, в яку влучив ворожий «Шахед» — пожежа. Вже вигоріли три верхні поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих. Мешканці верхніх поверхів врятувалися.

На місце події вже вирушили підрозділи ДСНС і бригади екстреної медичної допомоги для ліквідації пожежі та надання допомоги постраждалим.

Начальник ОДА підкреслив, що всі обставини інциденту з’ясовуються, а інформація щодо інших постраждалих буде оприлюднена після уточнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 3 лютого внаслідок нічних масованих обстрілів Харкова та області постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине».

Новина доповнюється
845
