Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є жертви
Через удар РФ по житловому будинку у Краматорську загинула людина.
Росіяни 2 грудня вдарили по багатоповерхівці у Краматорську. Є жертва.
Про це повідомляє ДСНС.
Як повідомляється, ворожий БпЛА влучив у 9-поверхівку. Внаслідок «прильоту» загинула одна людина
«Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах — з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська ввечері 22 листопада завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.
Внаслідок обстрілу загинули троє мирних мешканців. Ще троє — дістали поранення.