ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є жертви

Через удар РФ по житловому будинку у Краматорську загинула людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Краматорську

Удар по Краматорську

Росіяни 2 грудня вдарили по багатоповерхівці у Краматорську. Є жертва.

Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомляється, ворожий БпЛА влучив у 9-поверхівку. Внаслідок «прильоту» загинула одна людина

«Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах — з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська ввечері 22 листопада завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинули троє мирних мешканців. Ще троє — дістали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie