- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: багато поранених і руйнувань
Наразі відомо про 12 поранених унаслідок російської атаки на Харків 2 січня.
Російські війська вдень 2 січня завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові. Через ворожу атаку постраждали люди і виникли суттєві руйнування.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили по середмістю Харкова. Удар припав по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі.
За попередніми даними, є постраждалі і значні руйнування.
«На дану хвилину 12 поранених», — написав Терехов у Мережі.
Синєгубов повідомив, що на місце влучання прямують усі екстрені служби. Наслідки встановлюються.
Нагадаємо, 1 січня російська армія атакували передмістя Харкова керованою авіабомбою.