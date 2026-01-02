ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: багато поранених і руйнувань

Наразі відомо про 12 поранених унаслідок російської атаки на Харків 2 січня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська атака / Ілюстративне фото

Російська атака / Ілюстративне фото / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові. Через ворожу атаку постраждали люди і виникли суттєві руйнування.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по середмістю Харкова. Удар припав по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі.

За попередніми даними, є постраждалі і значні руйнування.

«На дану хвилину 12 поранених», — написав Терехов у Мережі.

Синєгубов повідомив, що на місце влучання прямують усі екстрені служби. Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, 1 січня російська армія атакували передмістя Харкова керованою авіабомбою.

Дата публікації
Кількість переглядів
390
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie