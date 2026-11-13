ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі — перші деталі

Окупаційні війська знову тероризують Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Запоріжжю — ілюстративне фото

Удар по Запоріжжю — ілюстративне фото / © соцмережі

Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя 13 листопада.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Атака FPV-дрона на Запоріжжя: що відомо про влучання в багатоповерхівку

За словами Семікіна, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Космічному районі міста, після чого там виникла пожежа.

«У Космічному районі Запоріжжя FPV-дрон влучив у багатоповерхівку. Сталася пожежа. Інформацію щодо поранених уточнюють», — зазначив очільник ОВА.

Російські атаки на Запоріжжя 13 листопада: зруйновані будинки та загибель рятувальника

Нагадаємо, останнім часом російські війська неодноразово масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів 13 листопада у місті постраждали близько 50 людей, зафіксовано значні руйнування. Серед загиблих — 17-річний хлопець, який став жертвою однієї з попередніх атак на приватний сектор міста.

Небезпечною ситуація залишається і для самих надзвичайників, які працюють на місцях влучань. Під час розбирання завалів після одного з обстрілів на рятувальника служби «Кобра» впала важка бетонна плита. Чоловік загинув.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie