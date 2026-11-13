Удар по Запоріжжю — ілюстративне фото / © соцмережі

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Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя 13 листопада.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Атака FPV-дрона на Запоріжжя: що відомо про влучання в багатоповерхівку

За словами Семікіна, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Космічному районі міста, після чого там виникла пожежа.

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«У Космічному районі Запоріжжя FPV-дрон влучив у багатоповерхівку. Сталася пожежа. Інформацію щодо поранених уточнюють», — зазначив очільник ОВА.

Російські атаки на Запоріжжя 13 листопада: зруйновані будинки та загибель рятувальника

Нагадаємо, останнім часом російські війська неодноразово масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів 13 листопада у місті постраждали близько 50 людей, зафіксовано значні руйнування. Серед загиблих — 17-річний хлопець, який став жертвою однієї з попередніх атак на приватний сектор міста.

Небезпечною ситуація залишається і для самих надзвичайників, які працюють на місцях влучань. Під час розбирання завалів після одного з обстрілів на рятувальника служби «Кобра» впала важка бетонна плита. Чоловік загинув.

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