ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по будинку на Сумщині і важко поранили 4-річну дівчинку

Російська атака на Сумську область призвела до опіків та важкого стану чотирирічної дівчинки. Лікарі борються за її життя.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські дрони «Шахед»

Російські дрони «Шахед» / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через ворожий удар постраждала ціла родина, зокрема чотирирічна дівчинка.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Через влучання дрона у будинок у постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.

Лікарі борються за життя дитини і вирішується питання про перевезення дівчинки до «Охматдиту».

«Сил, витримки й швидкого одужання всій родині», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські війська атакували Україну 183 ударними дронами. Найбільше дісталося Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областям. Сили ППО знешкодили 154 ворожих дрони. Водночас зафіксовано влучання 22 БпЛА на 11 локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie