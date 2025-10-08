Росіяни вдарили по будинку на Сумщині і важко поранили 4-річну дівчинку

Російські дрони «Шахед» / © ТСН.ua

Російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через ворожий удар постраждала ціла родина, зокрема чотирирічна дівчинка.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Через влучання дрона у будинок у постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.

Лікарі борються за життя дитини і вирішується питання про перевезення дівчинки до «Охматдиту».

«Сил, витримки й швидкого одужання всій родині», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські війська атакували Україну 183 ударними дронами. Найбільше дісталося Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областям. Сили ППО знешкодили 154 ворожих дрони. Водночас зафіксовано влучання 22 БпЛА на 11 локаціях.