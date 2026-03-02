ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
311
1 хв

Росіяни вдарили по будинку у Харкові: є потерпілі

Через удар росіян по багатоквартирному будинку Харкова є постраждалі.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Армія РФ 2 березня влучила у будинок у Харкові. Є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих», — інформує він.

Інофрмація уточнюється.

Нагадаємо, вчора, 1 березня, РФ вдарила по гуртожитку у Харкові. Під удар вожого БпЛА потрапила будівля в Шевченківському районі. Стало відомо, що три людини постраждали — жінки 75, 53 та 69 років отримали гостру реакцію на стрес.

Новина доповнюється
311
