Росіяни вдарили по будинку у Харкові: є потерпілі
Через удар росіян по багатоквартирному будинку Харкова є постраждалі.
Армія РФ 2 березня влучила у будинок у Харкові. Є поранені.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих», — інформує він.
Інофрмація уточнюється.
Нагадаємо, вчора, 1 березня, РФ вдарила по гуртожитку у Харкові. Під удар вожого БпЛА потрапила будівля в Шевченківському районі. Стало відомо, що три людини постраждали — жінки 75, 53 та 69 років отримали гостру реакцію на стрес.
Новина доповнюється