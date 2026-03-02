Росіяни вдарили по будинку в Одесі: що відомо

Стовп диму / © DepositPhotos

Російські війська вдарили дроном по приватному будинку в Одесі. Сплахнула пожежа.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, на місці працюють усі відповідні служби.

«Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила», — деталіузував посадовець.

Мешканців закликали перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Раніше окупанти атакували Одесу, застосувавши безпілотники. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкти енергетичної інфраструктури. Декілька людей постраждали — одного госпіталізували з опіками, ще одному надали медичну допомогу на місці. В Одесі виникли пожежі, руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів, також пошкоджено газову трубу.

Стало відомо, що під удар потрапив енергетичний об’єкт ДТЕК. У регіоні спостерігається складна ситуація з електропостачанням.

