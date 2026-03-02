ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по будинку в Одесі: що відомо

Зранку 2 березня армія РФ атакквала Одесу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Російські війська вдарили дроном по приватному будинку в Одесі. Сплахнула пожежа.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, на місці працюють усі відповідні служби.

«Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила», — деталіузував посадовець.

Мешканців закликали перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Раніше окупанти атакували Одесу, застосувавши безпілотники. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкти енергетичної інфраструктури. Декілька людей постраждали — одного госпіталізували з опіками, ще одному надали медичну допомогу на місці. В Одесі виникли пожежі, руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів, також пошкоджено газову трубу.

Стало відомо, що під удар потрапив енергетичний об’єкт ДТЕК. У регіоні спостерігається складна ситуація з електропостачанням.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie