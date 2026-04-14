Росіяни вдарили по дамбі на Харківщині: деталі від ОВА

Стовп диму

Росіяни 14 квітня атакували дамбу на Харківщині. Це — важливий критичний об’єкт регіону.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.

«Це найбільше водосховище області і критично важливий об’єкт — як для Харкова, так і для всієї території», — наголосив він.

Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.