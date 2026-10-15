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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє загиблих, горять приватні будинки
Ворог зранку атакував громади Дніпропетровщини.
Уранці 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, внаслідок ворожої атаки в Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей.
Також російські війська атакували Павлоград. Там зайнялися кілька приватних будинків.
На місці працюють рятувальники. Інформацію про можливих постраждалих у Павлограді наразі уточнюють.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 жовтня у Луцьку та Рівному пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.