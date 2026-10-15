Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє загиблих, горять приватні будинки

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

Реклама

Уранці 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Реклама

За його словами, внаслідок ворожої атаки в Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей.

Реклама

Також російські війська атакували Павлоград. Там зайнялися кілька приватних будинків.

На місці працюють рятувальники. Інформацію про можливих постраждалих у Павлограді наразі уточнюють.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 жовтня у Луцьку та Рівному пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів