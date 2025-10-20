- Дата публікації
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: які наслідки
Російські війська 20 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. ОВА повідомила про наслідки.
Вночі 20 жовтня росіяни атакували Дніпропетровщину. Є руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА В’ячеслав Гайваненко.
Як зазначається, армія РФ влучила безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у п’ятиповерхівці, зайнялися магазини. Пошкоджено будинок культури.
Удару зазнала й Нікопольщина — окупанти вгатили FPV-дроном та артилерією. Ворог поцілив по Нікополю і Покровській громаді, через що пошкоджені 4 приватні будинкни, 6 господарських споруд та лінія електропередач.
«Загиблих та постраждалих немає», — резюмував Гайваненко.
Нагадаємо, зранку 13 жовтня на Дніпропетровщині лунали вибухи.
Так, місцеві жителі повідомили про вибухи у Дніпропетровській області. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.