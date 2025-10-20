ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: які наслідки

Російські війська 20 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. ОВА повідомила про наслідки.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Дніпропетровщину

Вночі 20 жовтня росіяни атакували Дніпропетровщину. Є руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА В’ячеслав Гайваненко.

Як зазначається, армія РФ влучила безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у п’ятиповерхівці, зайнялися магазини. Пошкоджено будинок культури.

Атака РФ на Дніпропетровщину

Удару зазнала й Нікопольщина — окупанти вгатили FPV-дроном та артилерією. Ворог поцілив по Нікополю і Покровській громаді, через що пошкоджені 4 приватні будинкни, 6 господарських споруд та лінія електропередач.

«Загиблих та постраждалих немає», — резюмував Гайваненко.

Атака РФ на Дніпропетровщину

Нагадаємо, зранку 13 жовтня на Дніпропетровщині лунали вибухи.

Так, місцеві жителі повідомили про вибухи у Дніпропетровській області. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

