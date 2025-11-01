ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: які наслідки

Через обстріл Дніпропетровщини 1 листопада загинула людина.

Удар по Дніпропетровщині

Удар по Дніпропетровщині / © ДСНС

У суботу, 1 листопада, армія РФ вдарила по Дніпропетровській області. Є постраждалі та, на жаль, загибла людина.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Які наслідки обстрілу Дніпропетровщини

За даними влади, 1 листопада РФ атакувала:

  • Самарівський район — виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені;

  • Нікопольщина — ворог бив FPV-дронами та артилерією. Постраждаврайцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

«На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно», — констатував Гайваненко.

Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне — знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

  • Шахтарська і Петропавлівська громади Синельниківського району — удар БпЛА, пошкоджена інфраструктура

Станом на 20:21 у Самарівському районі постраждали 8 людей.

«Всі госпіталізовані. Половина — „важкі“. Решта в стані середньої тяжкості», — сказав Гайваненко.

Згодом стало відомо, що є жертва.

«На жаль, такі невтішні дані на цю хвилину…Найщиріші співчуття рідним та близьким. Зруйнований магазин. Пошкоджені 7 житлових будинків. Інформацію продовжуємо уточнювати», — завершив посадовець.

Раніше армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Крім того, в області збили 22 ворожих БпЛА.

«Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає», — вказано в заяві голови ОВА.

