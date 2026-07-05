Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: спалахнула масштабна пожежа

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У Павлограді після російської атаки виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив територію станції технічного обслуговування, де загорілися вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На місці події працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Інформація про масштаби руйнувань та можливі наслідки уточнюється.

Раніше російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок. Через удар виникла пожежа, пошкоджень зазнали й інші об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Кількість потерпілих зросла до 10 осіб.

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