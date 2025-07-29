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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є "приліт" по пологовому і загиблі (фото)
Через російськуатаку на Кам’янське пошкоджені медичні заклади. Серед поранених опинилася вагітна.
Російські війська у ніч проти 29 липня завдали ракетного удару по Кам’янському Дніпропетровської області. Там загинули двоє людей, є й постраждалі. Під ворожою атакою перебували також Нікопольський та Синельниківський райони області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Через ракетний удар по Кам’янському була частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд були пошкоджені медичні заклади: пологовий будинок та відділення міської лікарні.
Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще п’ятеро осіб постраждалих. Двоє жінок перебувають у важкому стані, одна з них — вагітна. Ще троє пацієнтів перебувають стані середньої важкості.
Водночас Нікопольщину росіяни атакували з артилерії та дронами. Зафіксовані влучання по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Пошкоджені автомобілі, вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та гараж. Також понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Загорілася машина.
Під час ударів по Синельниківському району російські окупанти гатили по Межівській, Дубовиківській і Слов’янській громадах. Ворог застосовував FPV-дрони і КАБи. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Були пошкоджені чотири приватні будинки, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Спалахнули пожежі.
Окрім того, напередодні ввечері російська армія завдала удару КАБами по Великомихайлівській громаді. Там загинула 75-річна жінка та постраждав 68-річний чоловік. Був пошкоджений приватний будинок.
У ніч проти 29 липня захисники неба збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.
Нагадаємо, цієї ж ночі російська армія вдарила по виправній колонії у Запорізькій області. Загинули щонайменше 16 людей, ще десятки — зазнали поранень.