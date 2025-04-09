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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1407
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Росіяни вдарили по Дніпру безпілотниками: влада повідомила про наслідки

На ранок у міській лікарні залишається вісім травмованих.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ДСНС

Вночі проти середи, 9 квітня, російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. У місті є потерпілі та руйнування.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

В обласному центрі через російський обстріл постраждали 15 людей, з них вісім залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків і чотири багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Окрім того, є руйнування на території кількох підприємств. Пошкоджено адміністративну будівлю та інфраструктуру.

За словами Лисака, всі пожежі рятувальники приборкали.

Як повідомлялося, вночі армія РФ атакувала Дніпро. Зокрема, постраждали пʼять багатоповерхівок та приватні будинки.

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