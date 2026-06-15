Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

Реклама

Російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого зруйноване одне з приміщень місцевого коледжу. Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, потужна вибухова хвиля також вибила вікна у будівлі школи та одному із закладів культури. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Росіяни вдарили по Дніпру: що зруйновано та пошкоджено (фото) (3 фото) © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа

На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі міста. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Реклама

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

Новини партнерів