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Росіяни вдарили по Дніпру: що зруйновано та пошкоджено (фото)
Унаслідок чергової російської атаки на Дніпро зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста — пошкоджено навчальні заклади та об’єкт культури.
Російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого зруйноване одне з приміщень місцевого коледжу. Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, потужна вибухова хвиля також вибила вікна у будівлі школи та одному із закладів культури. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.
Росіяни вдарили по Дніпру: що зруйновано та пошкоджено (фото) (3 фото)
На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі міста. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.