Росіяни вдарили по Дніпру: є пошкодження інфраструктури

Вибух / © ДСНС

У четвер, 30 жовтня, в Дніпрі пролунали вибухи внаслідок чергової російської ракетної атаки. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Варто зазначити, що близько 12:00 в місті пролунали вибухи після повідомлень Повітряних сил про наближення швидкісної цілі.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак від початку війни — комбінований удар із використанням понад 700 повітряних цілей. Противник запустив «Кинджали», «Калібри» та сотні дронів-камікадзе «Шахед». Сили ППО збили 623 об’єкти, втім, на понад 20 локаціях по Україні зафіксовано влучання.

У Запоріжжі внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, зруйновано гуртожиток. Є десятки поранених, серед них діти, та щонайменше двоє загиблих.

Також росіяни масовано атакували Вінницьку область та влучили у критичну та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено також транспортні засоби та житлові будинки. Від ворожої атаки померла 7-річна дівчинка.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію — зокрема, через нові санкції проти її енергетичного сектору й фінансової системи.