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Росіяни вдарили по Дніпру: є постраждалі
Через удар РФ по Дніпру є постраждалі.
Зранку 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. Є потерпілі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Як зазначив посадовець, понівечене приватне підприємство.
«Попередньо, є постраждалі», — повідомив він.
Інформація уточнюється.
Раніше ми писали, що окупанти завдали удару по Дніпру касетною ракетою типу «Іскандер». Унаслідок атаки зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено Будинок органної та камерної музики, навчальні заклади та житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнювалася.
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