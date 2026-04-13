Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на півночі України: знеструмлено низку міст

Росіяни вночі 13 квітня атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляє головва Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Попередньо, ворог поцілив дроном типу «Герань». На місці, де є влучання, почалася пожежа.

«Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють — поступово заживлюють абонентів», — поінформував посадовець.

Він акцентував, що Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці.

«Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони. Дякую тим, хто на варті», — додав Чаус.

