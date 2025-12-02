Росіяни вдарили по енергетиці у кількох регіонах України: яка ситуація з відключеннями

Відключення світла / © Pixabay

Армія РФ 2 грудня завдала ударів по об’єктах енергетики у кількох регіонах. Застосовуються погодинні відключення.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як повідомили енергетики, там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше полагодити уражене обладнання й заживити абонентів.

«Укренерго» констатувало, що наразі зберігається потреба в обмеженні споживання. Так, діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Українцям нагадують про важливість ощадливого споживання електроенергії.

Раніше ми повідомляли, які графіки діятимуть в Україні 2 грудня. Інформацію оновили для мешканців Києва та Київщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Черкащини, Одещини, Рівненщини, Львівщини. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.